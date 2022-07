Razer Viper Mini a meno di 30 euro su Amazon, un prezzo incredibile!

Il Razer Viper Mini è un eccellente mouse da gioco cablato. È la versione più piccola del normale Razer Viper ed è uno dei mouse più leggeri mai creati dall’azienda. Puoi trovarlo ora su Amazon a soli 29,99€ invece di 49,99 euro!

Grazie ad un sensore ottico da 8500 DPI ed una latenza incredibilmente bassa garantisce un’esperienza di gioco reattiva e senza ritardi.

A causa delle sue piccole dimensioni, è più adatto per una presa con la punta delle dita. Sfortunatamente, non ha tanti pulsanti laterali aggiuntivi come gli altri mouse Viper, ma il lato positivo è che ogni pulsante è programmabile.

Condivide lo stesso design elegante e completamente nero degli altri della serie, ma oltre ad avere un logo RGB sul retro, il Mini ha anche una piccola striscia di RGB attorno alla parte inferiore della parte posteriore del mouse. Ha anche un pulsante di commutazione CPI sotto la rotellina del mouse. Ottimo anche il cavo Razer SpeedFlex che non si attorciglia quasi mai.

Puoi trovarlo su Amazon in sconto del 40% in questo momento, approfitta anche della spedizione in 1 giorno destinata ai clienti che hanno attivo il piano abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.