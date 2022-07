Razer Viper Mini RGB con sensore ottico da 8500 DPI a meno di 30 euro su Amazon

Il Razer Viper Mini è un eccellente mouse da gioco cablato. È la versione più piccola del normale Razer Viper ed è uno dei mouse più leggeri sul mercato. Sebbene le prestazioni del sensore non siano buone come gli altri mouse della gamma Viper, è comunque eccezionale e la sua latenza di clic incredibilmente bassa garantisce un’esperienza di gioco reattiva e senza ritardi. Puoi trovarlo ora su Amazon a soli 26,07€.

A causa delle sue piccole dimensioni, è più adatto per una presa con la punta delle dita, ma proprio per questo qualsiasi mano dovrebbe essere in grado di usarlo con questo tipo di presa. Sfortunatamente, non ha tanti pulsanti laterali aggiuntivi come gli altri mouse Viper, ma il lato positivo è che ogni pulsante è programmabile.

Come i suoi predecessori, il Viper Mini utilizza interruttori ottici che secondo Razer dovrebbero garantire una durata e consentire ai segnali di clic di passare più rapidamente eliminando il ritardo di rimbalzo. Gli interruttori del Mini sono classificati per durare fino a 50 milioni di clic.

Mentre il sensore ottico traccia fino a 8.500 dpi e mantiene una precisione fino a 300 pollici al secondo. Come tutti i prodotti Razer, il Viper Mini viene supportato dal software di configurazione Razer Synapse. Il programma è semplice e facile da usare, specialmente con mouse semplici come il Mini. Puoi creare facilmente profili di configurazione e macro, personalizzare i cinque preset DPI e impostare un’illuminazione personalizzata. Il mouse può memorizzare un singolo profilo nella memoria interna.

