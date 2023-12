Realizza questo bellissimo albero Bonsai Lego in OFFERTA: una filosofia di vita

In Giappone il bonsai ha una storia molto antica: è la pianta che porta la pace. La sua coltivazione è una vera e propria arte, una filosofia di vita. Oggi puoi averne uno a casa grazie a questa confezione Lego in offerta: grazie allo sconto del 4% oggi lo paghi solo 47,99 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Bonsai Lego: le caratteristiche

Modello di bonsai artificiale con vaso rettangolare e supporto a doghe effetto legno a base di mattoncini LEGO, creato per gli adulti. Include dei pezzi intercambiabili: puoi scegliere tra le foglie verdi classiche e i fiori di ciliegio di un rosa sgargiante. Sia le foglie che i fiori possono essere distribuiti come si preferisce: il set farà in ogni caso un figurone, esposto a casa o in ufficio. Questo set LEGO per adulti offre un’esperienza di assemblaggio appagante e rilassante: i fiori di ciliegio nascondono il design di piccole rane. Alcuni degli elementi del set sono composti da plastica di origine vegetale, con canna da zucchero reperita in modo sostenibile.

Gli oggetti per la casa della serie LEGO dedicata alla botanica sono pensati per gli amanti delle piante artificiali; inoltre sono ottimi modelli da esporre in casa o in ufficio. Questo bonsai artificiale rappresenta un’idea regalo unica per ogni occasione: per il compleanno di una persona cara, per un’anniversario importante, per la moglie o il marito, per l’inaugurazione di casa o per gli appassionati di fiori. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

