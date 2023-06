realme 10, il midrange più esclusivo che ci sia è su Amazon con un'offerta imperdibile

Il realme 10, lo smartphone della serie numerica dotato di un processore MediaTek G99 e della più grande RAM del segmento, è disponibile da oggi su Amazon e fino al 15 marzo con due opzioni di colore, ovverosia Clash White e Rush Black, entrambi a un prezzo promozionale di 249,99 euro nella versione 8+128GB, anzichè 279,99 euro, ovverosia con lo sconto dell’13%. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Processore MediaTek G99 e la RAM più grande del segmento

Il realme 10 ha uno stile che potremo definire essenziale per quello che l’azienda definisce come un Light Particle Design, ispirato alle potenti particelle che viaggiano alla

velocità della luce. La scocca poi sfrutta sei strati di rivestimento per ottenere una straordinaria finitura lucida e una texture 3D accattivante.

Sulla facciata superiore spicca il display AMOLED a 90 Hz 20:9, che offre un’esperienza visiva elevata con colori vividi e riduzione delle imperfezioni. Per quanto riguarda le componenti, realme 10 è l’unico prodotto del segmento a offrire un valore senza compromessi con una RAM espandibile fino a 16 GB e processore MediaTek G99. Ottimo anche il comparto energetico, con una robusta batteria da 5.000 mAh.

Quest’ultima permette di utilizzare il device per l’intera giornata, e una ricarica rapida da 33W per un rapido re-boost da 0 a 50% della batteria in soli 28 minuti. Dulcis in fundo la fotocamera AI da 50MP e quella frontale da 16MP, una delle risoluzioni più alte del segmento, con 50 milioni di pixel e sensore Samsung JN1, che offre una qualità dell’immagine straordinaria. Allora approfitta della promozione in corso su Amazon e fai tuoi questo gioiellino nei colori Clash White o Rush Black, entrambi a un prezzo promozionale di 249,99 euro nella versione 8+128GB, anziché 279,99 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.