Realme 11 Pro 5G subito in offerta al Prime Day

Presentato non più tardi di una settimana e oggi, in occasione del Prime Day, subito scontatissimo. Stiamo parlando del nuovo medio gamma Realme 11 Pro 5G, in promo a 319 euro contro i 369 euro di sette giorni fa. Un telefono ideale per chi ha un budget di poco superiore ai 300 euro e cerca uno smartphone di personalità, con un bel display, prestazioni convincenti e tanta autonomia.

Realme 11 Pro 5G: a una settimana dal lancio costa già 50 euro in meno

Solo il Prime Day può fare queste cose. E il Black Friday, ma per quello c’è ancora tempo. Uno dei principali punti di forza del Realme 11 Pro 5G è il display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz. Si tratta di un ottimo pannello, con un’ottima visibilità sotto la luce diretta del sole.

Come da tradizione Realme, non tradisce nemmeno il processore. L’azienda asiatica ha scelto di montare il MediaTek Dimensity 7050, affiancato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. A conti fatti, il Dimensity 7050 è l’elemento che dona a tutto il telefono un equilibrio invidiabile, primo inequivocabile segno di uno smartphone di qualità.

Molto bene anche l’autonomia. Grazie a un amperaggio ormai standard fissato a 5.000 mAh, la batteria di Realme 11 Pro 5G riesce a portare tranquillamente a fine giornata con un buon 30% di carica residua anche dopo un utilizzo intenso.

Infine il comparto camere si difende ugualmente molto bene, grazie alle ottime prestazioni della camera principale da 100MP con apertura f/1.8 e la stabilizzazione ottica.

Approfitta dell’offerta del Prime Day di Amazon per risparmiare 50 euro sul prezzo di lancio del nuovo Realme 11 Pro con connettività 5G.

