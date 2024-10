Realme 12 Pro: oggi risparmi 100€ sullo smartphone di ultima generazione

È arrivato il momento di rinnovare il tuo smartphone? Allora abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Realme 12 Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 299 euro con uno sconto conveniente del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Realme 12 Pro: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il Realme 12 Pro è uno smartphone di ultima generazione capace di accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

La sua punta di forza è sicuramente l’innovativo Processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 che garantisce prestazioni eccellenti così da poter effettuare tutto nella maniera più veloce ed efficiente possibile. Inoltre è dotato di un display curvo da 120Hz che garantisce un’esperienza visiva con risultati da flagship così da poterti immergere letteralmente nei tuoi contenuti multimediali preferiti.

Tra l’altro questo modello offre una vera e propria esperienza fotografica di ultima generazione grazie alla Fotocamera Telescopica per ritratto e all’ algoritmo MasterShot omnifocale che permette di realizzare scatti e video super realistici e dai particolari minuziosi.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua batteria di lunga durata da 5.000mAh che offre un’autonomia che supera le 24 ore così da non abbandonarti mai. In più, grazie alla ricarica SUPERVOOC da 67W, avrai sempre a disposizione l’energia di cui hai bisogno in qualsiasi occasione.

Oggi lo smartphone Realme 12 Pro è disponibile su Amazon a soli 299 euro con uno sconto conveniente del 25%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.