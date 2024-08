Realme 12 Pro+in OFFERTA ESCLUSIVA: ancora per POCO su eBay

In cerca di uno smartphone nuovo? Abbiamo quello che fa per te! Oggi puoi acquistare il Realme 12 Pro+ su eBay a soli 393 euro con uno sconto conveniente del 16%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Realme 12 Pro+: tutte le caratteristiche tecniche

Il Realme 12 Pro+ è uno smartphone Android che si contraddistingue dagli altri modelli per un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Innanzitutto è dotato dell’innovativo Processore Snapdragon 7s Gen 2 che permette di effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera velocissima ed efficiente. Il display curvo da 6.7 pollici, invece, offre immagini con una risoluzione alta ed una visibilità davvero impeccabile anche sotto la luce diretta del sole.

Allo stesso modo la Tripla Fotocamera principale da 64 MP + 50MP + 8MP permette di realizzare scatti super realistici dai dettagli minuziosi e i colori vividi. Nel contempo, la fotocamera frontale da 32 MP garantisce selfie e videochiamate sempre perfette, a prescindere della condizione luminosa dell’ambiente.

Il dispositivo è dotato di una batteria da 5000mAh che permette di utilizzarlo per una giornata intera senza nessuna preoccupazione. Inoltre, grazie alla ricarica SUPERVOOC da 67W, basteranno pochi minuti per avere l’energia di cui hai bisogno.

Per finire lo smartphone supporta il suono Dolby Atmos per farti immergere completamente nei tuoi contenuti multimediali preferiti, e la Cancellazione del rumore a doppio microfono che garantisce telefonate sempre chiarissime anche in ambienti rumorosi.

