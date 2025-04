Realme 14 Pro+ (con Realme Buds Air6 INCLUSI) ad un prezzo mai visto prima

Il Realme 14 Pro+ 5G è il dispositivo che unisce prestazioni avanzate, design accattivante e un prezzo ora più accessibile, diventando un’opzione irresistibile per chi cerca un prodotto di alta qualità. Disponibile su Amazon a soli 399,99€, beneficia di uno sconto del 16% rispetto al prezzo originale di 478€, un’opportunità perfetta per chi desidera un dispositivo all’avanguardia senza spendere una fortuna. In più, nell’offerta sono inclusi un adattatore da 120W e gli innovativi auricolari Realme Buds Air6!

Un comparto fotografico che stupisce

La fotocamera principale Sony IMX882 da 50MP con stabilizzazione ottica è una delle caratteristiche più apprezzate del Realme 14 Pro+. Non solo permette di scattare foto nitide e dettagliate, ma è accompagnata da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera frontale da 32MP, potenziata da intelligenza artificiale. Funzionalità come il tracciamento oculare e l’algoritmo AI Beauty offrono risultati fotografici che si distinguono, perfetti per immortalare ogni momento con precisione e creatività.

Il Realme 14 Pro+ 5G si distingue anche per il suo aspetto estetico unico. Frutto della collaborazione con Valeur Designers, il dispositivo presenta una finitura realizzata con polvere di conchiglia naturale. Questa caratteristica permette al colore del telefono di trasformarsi in sfumature blu, bianche e dorate quando esposto a temperature inferiori ai 16°C, rendendolo non solo uno strumento tecnologico, ma anche un accessorio di stile. Questo dettaglio aggiunge un tocco di esclusività e dinamismo, ideale per chi ama distinguersi.

Prestazioni e ricarica da top di gamma

Oltre all’estetica e alla qualità fotografica, il Realme 14 Pro+ 5G offre prestazioni eccezionali. La confezione include un adattatore SUPERVOOC da 120W, che consente di ricaricare il dispositivo in tempi record, eliminando i tempi di attesa. Inoltre, il telefono è dotato di auricolari Realme Buds Air6, che offrono una qualità audio certificata Hi-Res grazie alla tecnologia di decodifica LHDC 5.0, rendendo l’esperienza sonora impeccabile.

Con uno sconto significativo del 16% e caratteristiche tecniche che lo posizionano tra i migliori dispositivi della sua categoria, il Realme 14 Pro+ 5G rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un dispositivo completo. Non si tratta solo di un telefono, ma di un compagno ideale per la vita quotidiana, che unisce tecnologia avanzata, estetica unica e un prezzo competitivo. Approfitta dell’offerta su Amazon e acquista questo gioiellino a soli 399 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.