Realme 14 Pro+: lo smartphone del momento è tuo a 150€ in meno

Oggi il realme 14 Pro+, il dispositivo che unisce tecnologia all’avanguardia e design unico, è in offerta esclusiva su Amazon con uno sconto imperdibile del 28%! Il prezzo? Solo 379,99€, con un risparmio di ben 150€ rispetto al prezzo di listino originale di 529,99€. Un’occasione da non perdere per chi cerca il meglio a un prezzo accessibile.

Prestazioni che lasciano il segno

Il realme 14 Pro+ è un vero concentrato di potenza, grazie al processore Dimensity 7300 Energy 5G, basato su tecnologia a 4 nm. Questo gioiello tecnologico raggiunge punteggi AnTuTu oltre gli 820.000, garantendo fluidità e velocità senza compromessi. Con 26 GB di RAM dinamica, puoi gestire fino a 37 applicazioni contemporaneamente, mentre i 256 GB di storage offrono tutto lo spazio necessario per app, foto e video.

Il design del realme 14 Pro+ è una vera opera d’arte. Creato in collaborazione con Valeur Designers, presenta una finitura termosensibile che cambia colore al di sotto dei 16°C, passando da sfumature blu a dorate, grazie all’utilizzo di polvere di conchiglia naturale. Ogni dispositivo è unico, con un effetto perlato che lo rende inconfondibile.

Fotografia di livello professionale e massima autonomia

Se ami la fotografia, questo dispositivo è fatto per te. Il comparto fotografico include una fotocamera periscopica Sony IMX882 da 50 MP con zoom ottico 3X e stabilizzazione ottica, affiancata da una ultra-grandangolare da 8 MP e una fotocamera frontale da 32 MP. La tecnologia di tracciamento oculare e gli algoritmi AI per i ritratti garantiscono scatti mozzafiato in ogni situazione.

Il display curvo da 120 Hz offre un’esperienza visiva fluida e immersiva, con una luminosità di picco di 4500 nit per una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia di attenuazione PWM ad alta frequenza riduce l’affaticamento visivo, ideale per sessioni prolungate. La batteria da 5260 mAh assicura un’autonomia eccezionale, mentre la ricarica SUPERVOOC da 80W ti permette di ripristinare l’energia in pochissimo tempo.

Il realme 14 Pro+ è pensato per resistere a tutto. Con certificazioni IP66/68/69, è protetto da polvere, immersioni in acqua e getti ad alta pressione. Perfetto per chi cerca un dispositivo affidabile anche nelle condizioni più difficili.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon e porta a casa il realme 14 Pro+ al prezzo speciale di 379,99€. con uno sconto del 28%. La disponibilità è limitata, quindi non aspettare: il futuro della tecnologia è a portata di mano!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.