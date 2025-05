Realme 14 Pro+: tecnologia e design d’eccellenza con un risparmio di 150€

Hai bisogno di un dispositivo che combina innovazione, prestazioni di alto livello e un design unico? Il Realme 14 Pro+ potrebbe essere la scelta perfetta. Con uno sconto del 28% su Amazon, è disponibile a soli 379,99€, ben 150€ in meno rispetto al prezzo di listino originale di 529,99€. Un’occasione da cogliere al volo!

Un comparto fotografico che sorprende e un design innovativo

Uno dei punti di forza del Realme 14 Pro+ è senza dubbio il comparto fotografico. Equipaggiato con una fotocamera principale Sony IMX882 da 50MP con stabilizzazione ottica e zoom periscopico 3X, è affiancato da un secondo sensore Sony IMX896, anch’esso da 50MP e con OIS. A completare il tutto, troviamo un ultra-grandangolare da 8MP e una selfie camera da 32MP con tracciamento oculare e algoritmi di bellezza basati sull’intelligenza artificiale. Con il Realme 14 Pro+, ogni scatto diventa un capolavoro.

Il design del Realme 14 Pro+ è un vero e proprio gioiello. La scocca posteriore, realizzata in collaborazione con Valeur Designers, utilizza materiali esclusivi come polvere di conchiglia e fibre termosensibili, permettendo al dispositivo di cambiare colore al di sotto dei 16°C, assumendo una splendida tonalità blu-dorata. Un dettaglio che non passa inosservato e rende ogni unità unica nel suo genere.

Prestazioni da top di gamma

Sotto la scocca, il Realme 14 Pro+ nasconde un cuore tecnologico all’avanguardia. Alimentato dal processore Dimensity 7300 Energy 5G a 4nm, raggiunge un punteggio AnTuTu superiore a 820.000. Con 26GB di RAM dinamica e 256GB di memoria interna, puoi gestire fino a 37 applicazioni contemporaneamente senza alcun rallentamento. Inoltre, il display curvo con refresh rate a 120Hz e luminosità di picco di 4500 nit offre un’esperienza visiva senza precedenti.

Non solo bello e potente, ma anche estremamente resistente. Il Realme 14 Pro+ vanta certificazioni IP66, IP68 e IP69, garantendo protezione contro polvere e acqua. Ha superato test di resistenza agli urti di livello militare, rendendolo perfetto per chi conduce una vita dinamica. La batteria da 5260mAh con ricarica SUPERVOOC da 80W assicura un’autonomia straordinaria, mentre il sistema di raffreddamento VC da 6000mm² mantiene il dispositivo fresco anche durante le sessioni di gaming più intense.

Disponibile su Amazon con uno sconto del 28%, e quindi a soli 379 euro, il Realme 14 Pro+ rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo che unisca tecnologia avanzata e design ricercato. Coglia la mega promozione al volo!

