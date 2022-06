Realme 8 5G, lo smartphone ECONOMICO a prezzo WOW (145€ su eBay)

Realme 8 5G a 145€ su eBay rappresenta una offerta che non puoi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di uno smartphone di fascia economica che ha dalla sua una scheda tecnica molto valida e un design decisamente accattivante.

Lo smartphone di Realme, infatti, è apprezzato in lungo e in largo per via dell’ottima scelta dei materiali e un’ottimizzazione delle cornici che dà modo al display di mostrarsi in tutto il suo splendore.

Appena 145€ per l’ottimo smartphone economico Realme 8 5G su eBay

Si tratta di un pannello ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 90 Hz ideale per qualsiasi tipologia di utilizzo, dalla navigazione sui social, alla visualizzazione di contenuti multimediali e fino al gaming.

Sotto il cofano trova posto un buon processore octa core di ultima generazione che ti permette di avviare tutte le applicazioni che vuoi in un istante, mentre la generosa batteria da 5000 mAh è sempre a tua disposizione per darti modo di utilizzare il device per un giorno intero senza preoccupazioni. Che dire poi della fotocamera principale tripla con un sensore da 48 MP? L’intelligenza artificiale modifica automaticamente le tue foto e i video per migliorarne i dettagli e farti rivivere i tuoi ricordi preferiti ad altissima qualità.

Non farti scappare l’ottimo Realme 8 5G fintanto che è in offerta su eBay a un prezzo quasi ridicolo; costa poco ma ti garantisce un’esperienza di utilizzo appagante sotto tutti i punti di vista.