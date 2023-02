Realme 8 5G: mediogamma con CARATTERE a prezzo MINI su eBay (159€)

Realme 8 5G è in vendita su eBay a un prezzo davvero incredibile, il più economico di tutto il web. Con un prezzo di vendita pari ad appena 159€, infatti, si tratta di uno tra gli smartphone Android economici più interessanti dell’ultimo periodo.

Nonostante il suo costo evidentemente molto aggressivo e alla portata di molti, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo appagante: è un device ideale per telefonare, chattare con gli amici, navigare in rete, ascoltare la musica, scattare foto e video, guardare video e molto altro ancora.

Appena 159€ su eBay per l’ottimo Realme 8 5G: affare d’oro da non sottovalutare

Ad appena 159€ hai l’opportunità di stringere tra le mani un device munito di un pannello da 6.5 pollici super fluido e ad alta risoluzione, mentre il processore octa core nasconde una potenza di calcolo inaspettata per un device così economico.

Realme 8 5G, inoltre, è un device che tiene molto in considerazione l’autonomia e il tempo di utilizzo: lo smartphone monta una batteria da 5000 mAh ad alte prestazioni per ore e ore di utilizzo senza mai temere di restare a secco a metà giornata. Ma non finisce qui: il device a marchio Realme integra anche un velocissimo modem 5G per la navigazione sul web e monta anche una fotocamera tripla sul retro con un sensore principale da 48 MP con IA (Intelligenza Artificiale).

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello lo smartphone economico di Realme fintanto che puoi ancora acquistarlo al prezzo più conveniente di sempre; solo oggi ti arriva direttamente a casa in pochissimi giorni e addirittura con le consegne gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.