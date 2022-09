Realme 8: il medio gamma più AMATO a prezzo FOLLE su eBay

L’offerta eBay che vede il validissimo smartphone Android di fascia media Realme 8 ad appena 165€ è una delle migliori che ti possa capita sotto mano in questi giorni. A un prezzo assolutamente ridicolo hai la possibilità di ricevere a casa un device bello, giovanile e con una scheda tecnica che ti assicura una buona esperienza di utilizzo.

Realizzato con materiali di buon livello, il device di Realme ha tutte le carte in regola per rispondere alle tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Realme 8 crolla su eBay ad appena 165€: occasione da non sprecare

Frontalmente è presente un valido display Super AMOLED da 6.6 ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano il processore octa core è sempre a tua disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno. La batteria da 5000 mAh ti assicura ore e ore di utilizzo senza mai lasciarti a secco, mentre la fotocamera quadrupla posteriore integra un sensore principale da 64 MP per scatti e video ad altissima qualità.

Realme 8 è ideale per navigare in rete, telefonare, giocare, ascoltare musica, guardare video, chattare con gli amici e molto altro ancora. Metti subito nel carrello lo smartphone di Realme fintanto che è disponibile all’acquisto su eBay al prezzo più economico di sempre. Ti assicuriamo che sarà in grado di rispondere alle tue personali necessità e assicurarti una buona esperienza utente.

