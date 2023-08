Realme 9 5G e quello sconto PAZZESCO che non ti aspetti: su Amazon sta SPOPOLANDO

Il realme 9 5G è uno smartphone di fascia media dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90Hz., che offre prestazioni sufficienti per la maggior parte delle attività quotidiane e per il gaming. Il telefono è disponibile in questo momento nella versione da 6GB + 128GB con una super offerta di lancio che lo vede scontato di 50 euro nella variante di colore Nero (Meteor Black). Lo puoi infatti comprare su Amazon a soli 169€. Le spedizioni sono gratuite e veloci grazie ai servizi Prime.

Realme 9 5G, l’entry level per i più esigenti

Con un display Super AMOLED a 90Hz con frequenza di campionamento touch a 360Hz, e l’efficienza energetica del processore Snapdragon 695 5G, il realme 9 5G è lo smartphone 5G entry level più veloce sul mercato. Alimentato dal processore più veloce del segmento, supporta 5G Dual SIM Dual Standby e ha la più alta velocità di clock della CPU nel segmento, fino a 2.2GHz.

realme 9 5G presenta il Ripple Holographic Design e pesa 191 g, il che lo rende uno degli smartphone 5G più sottili disponibili sul mercato, con un design da 8,5 mm che lo rende estremamente maneggevole. Il modulo fotocamera è costituito da una fotocamera principale ad alta risoluzione da 50 MP, un obiettivo ritratto in bianco e nero da 2 MP per la modalità ritratto professionale e un obiettivo macro da 2 MP insieme a funzioni fotografiche di ultima generazione.

Inoltre, realme 9 5G è dotato di una fotocamera frontale da 16 MP ultra nitida per garantire agli utenti selfie di qualità. È equipaggiato con una batteria da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 18W. Per migliorare la reattività delle app, realme 9 5G è dotato della tecnologia DRE (Dynamic RAM Expansion Technology) fino a 7 GB, che consente agli utenti di passare da un’app all’altra senza problemi. Oggi costa 169 euro con le spedizioni sono gratuite e veloci grazie ai servizi Prime.

