Realme 9 Pro+ (256 GB) in sconto del 37% per il Black Friday di Amazon

Il primo smartphone al mondo che cambia colore. Realme 9 Pro+ è il grande protagonista del vero Black Friday di Amazon: grazie al maxi sconti del 37%, invece del prezzo consigliato di 439,99€ lo paghi solo 277,40€. Il modello in offerta è quello più completo, con un taglio da 256 GB di memoria interna e una RAM da 8 GB, ma soprattutto con la particolarissima colorazione Sunrise (Blue), capace di cambiare colore con la luce per un effetto wow assicurato. Presentato da Realme nei primi mesi di quest’anno, ha confermato di avere tutte le carte in regola per distinguersi nella fascia dei medio gamma, potendo contare su alcune caratteristiche uniche, tra cui quella appunto di riuscire a cambiare colore.

Realme 9 Pro+, il telefono che cambia colore a contatto con la luce

Equilibrato e affidabile, due aggettivi che se uniti all’eccezionale rapporto qualità-prezzo (come da tradizione in casa Realme), fanno del Realme 9 Pro+ molto più di un medio di gamma. Se a livello estetico la colorazione Sunrise (Blue) conferisce al telefono un aspetto dannatamente intrigante, anche sotto il cofano il modello 9 Pro+ non tradisce le attese, anzi.

A cominciare dal processore, l’ottimo MediaTek Dimensity 920 5G, qui affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di memoria interna. Nessuna sbavatura nemmeno dal punto di vista del software, dove si presenta con Android 12 e l’interfaccia proprietaria Realme UI 3.0. Un’altra parte in cui il Realme 9 Pro+ spicca è il comparto fotografico, con foto in grado di competere con i migliori cameraphone a questa fascia di prezzo. Lato batteria (4.500 mAh, copre un’intera giornata), con 13 minuti di ricarica hai un’autonomia fino al 50%, grazie alla ricarica rapida a 60W.

Approfitta dell’offerta Black Friday di Amazon per il Realme 9 Pro+, solo per oggi tuo a 277,40€ invece di 439,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.