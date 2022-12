Realme 9 Pro 5G, il mediogamma DEFINITIVO a prezzo HOT su eBay

C’è una incredibile occasione su eBay che ti permette di acquistare l’ottimo mediogamma Realme 9 Pro 5G a un prezzo molto conveniente, con tanto di spedizioni rapide e gratuite. Ad appena 232€, infatti, il device di Realme è pronto per soddisfare le tue esigenze e stupirti con un design di alto livello e una scheda tecnica che non teme il confronto con gli smartphone di brand ben più blasonati.

Il device, apprezzatissimo e molto popolare per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo, monta un perfetto pannello AMOLED super fluido e ad altissima risoluzione capace di riprodurre una varietà di colori stupefacente, mentre sotto il cofano un potentissimo processore octa core di Qualcomm fa letteralmente volare Android e avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Prezzo super conveniente su eBay per l’ottimo Realme 9 Pro 5G

Munito di una batteria di nuova generazione da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W che ti consente di ricaricarlo al 50% in meno di 15 minuti, il device monta anche un velocissimo modem 5G per navigare in rete senza lag o problemi di buffering. Inoltre, Realme 9 Pro 5G monta anche un validissimo modulo fotografico triplo con un sensore principale da 64 MP per fotografie ad alta risoluzione e video di qualità.

A questo prezzo sarebbe davvero un peccato lasciare lo smartphone di Realme sullo scaffale, a maggior ragione se sei alla ricerca di un nuovo mediogamma che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze. Se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in pochissimo temp e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.