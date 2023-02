Realme 9 senza FRENI su Amazon: il budget phone CROLLA del 23% (199€)

Contrariamente da quanto si pensi normalmente riguardo gli smartphone economici, l’ottimo Realme 9 5G quest’oggi in offerta su Amazon è uno tra i pochi budget phone a garantirti sempre un’ottima esperienza di utilizzo. Disponibile ad appena 199€ complice uno sconto del 23%, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Nonostante il costo evidentemente a buon mercato, Realme 9 5G monta un validissimo pannello super fluido ad altissima risoluzione con una fotocamera frontale per selfie di qualità.

Realme 9 5G costa davvero poco su Amazon: sconto shock del 23%

Non c’è da scherzare nemmeno quando si parla del comparto hardware: non solo è presente il modem 5G per assicurarti connettività di ultima generazione per guardare anche contenuti multimediali senza problemi di buffering, ma trovano posto anche un processore octa core molto potente e una batteria da 5000 mAh con un’autonomia di molte ore.

Inoltre, proprio come i terminali Android di fascia più alta, anche Realme 9 5G monta un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per fotografie ad altissima risoluzione e video con dettagli eccezionali.

A questo prezzo non hai nessun buon motivo a disposizione per non acquistare subito lo smartphone economico di Realme, a maggior ragione se consideri che ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi extra di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.