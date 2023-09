realme 9i CROLLA del 42%: impossibile DIRE NO a questa offerta Amazon

Ci avviciniamo all’inizio del weekend con una offerta Amazon che lascia quasi senza parole: il popolarissimo e amatissimo budget phone realme 9i è in caduta libera a un prezzo davvero conveniente. Il tutto è merito di uno sconto scioccante fuori scala che ti permette di risparmiare il 42% cosicché è necessario spendere appena 145€ per acquistarlo.

Nonostante il prezzo super conveniente e allettante, realme 9i ha per davvero la stoffa di uno smartphone completo e ben realizzato: è costruito con materiali di buona qualità, monta un hardware di tutto rispetto ed è in grado di accompagnarti senza problemi per un giorno intero.

Prezzo regalo per realme 9i, solo ed esclusivamente su Amazon

Lo smartphone del colosso cinese monta un bel pannello ultra smooth a 90 Hz con un’ampia diagonale per guardare tutti i video che vuoi senza compromessi, mentre dal punto di vista audio può vantare un sistema di doppi altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos per un sound potente e avvolgente.

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W e da uno scattante processore octa core, realme 9i sa il fatto suo anche dal punto di vista fotografico: il triplo modulo posteriore, infatti, vede la presenza di un sensore principale da 50 MP con IA per scatti e video ad altissima risoluzione.

Prendi subito al volo l’offerta Amazon di oggi sul validissimo budget phone realme 9i, incredibilmente in vendita ad appena 145€ con ben il 42% di sconto. Se lo acquisti adesso, inoltre, ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con il Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.