Realme 9i STUPISCE e ti CONQUISTA: oggi crolla del 42% su Amazon

Lo smartphone economico realme 9i torna nuovamente in super offerta su Amazon a un prezzo davvero molto allettante. Ti basta investire la cifra shock di appena 145€, complice uno sconto incredibile del 42%, per mettere le mani sul budget phone Android più popolare degli ultimi tempi.

Nonostante il prezzo molto conveniente e alla portata di tutti, lo smartphone del colosso cinese si distingue per una particolare attenzione al design e la sua scheda tecnica decisamente interessante.

Appena 145€ su Amazon per l’ottimo budget phone realme 9i, sconto del 42%

realme 9i, infatti, monta un bel pannello super smooth a 90Hz ad altissima risoluzione e doppi altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos per un sound potente e avvolgente. Inoltre, come se non bastasse, lo smartphone a marchio realme monta anche una mega batteria da 5000 mAh e un processore octa core con RAM dinamica fino a 11 GB per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Ideale per la multimedialità e non solo, realme 9i integra un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50 MP con IA per scatti e video sempre ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità.

È quindi impossibile non prendere al volo questa offerta di Amazon sullo smartphone super economico di realme; mettilo subito nel carrello per riceverlo già nella giornata di domani e senza costi di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime).

