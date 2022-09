Realme 9i: super smartphone economico a prezzo RIDICOLO (182€)

Sei pronto a mettere le mani su uno smartphone super economico a prezzo ancora più vantaggioso? L’ottimo e apprezzatissimo Realme 9i è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre merito di un incredibile sconto del 27%. Ad appena 182€, infatti, hai l’opportunità di mettere le mani su un device che ha tutte le caratteristiche al posto giusto per assicurarti un’ottima esperienza utente.

Realizzato con materiali di buona fattura che gli conferiscono un design giovanile, il device di Realme monta un display ultra fluido da 6.6 pollici ad alta risoluzione con una buona illuminazione e calibrazione dei colori.

Super sconto su Amazon per l’ottimo budget phone Realme 9i

Sotto il cofano trova posto un processore octa core in grado di avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno quotidianamente, mentre la batteria da 5000 mAh può contare sulla tecnologia di ricarica rapida da 33W per assicurarti ore e ore di utilizzo aggiuntivo dopo appena 30 minuti di ricarica.

Niente da eccepire neppure dal punto di vista fotografico, dove il modulo triplo posteriore è capeggiato da un sensore principale in grado di scattare fotografie ad altissima risoluzione e registrare video di qualità.

Non perdere questa incredibile occasione fintanto che è ancora valida: metti subito nel carrello lo smartphone economico di Realme al prezzo più vantaggioso di sempre. Solo oggi ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

