realme lancia in Europa la serie 11 Pro 5G con display curvo 120hz e fotocamera all'avanguardia: info e prezzi italiani

realme ha lanciato ufficialmente i modelli della serie realme 11 Pro, ovverosia realme 11 Pro+ 5G e realme 11 Pro 5G. Entrambi i device presentano un display curvo da 120 Hz, che è considerato il migliore nella loro fascia di prezzo, offrendo un’esperienza visiva unica, e un comparto fotografico all’avanguardia grazie all’accordo con un nuovo partner globale, ovverosia Lonely Planet, che offrirà agli utenti un’esperienza legata all’imaging ancora più speciale.

realme 11 Pro+ 5G e realme 11 Pro 5G

Entrambi i modelli presentano un design esclusivo Sunrise Beige, frutto della collaborazione tra realme Design Studio e il designer Matteo Menotto, noto per le sue stampe che hanno conquistato marchi di lusso. Gli smartphone della gamma realme 11 Pro Series sono ispirati all’alba, uno dei momenti più suggestivi della giornata. Il cerchio rotondo sul retro rappresenta il sole che sorge, la linea gialla al centro simboleggia la strada che si estende all’infinito e il colore beige utilizzato richiama il riflesso del sole sugli edifici.

Passando al lato tecnico, con il COP Ultra Packaging, realme propone ai suoi clienti una visione a tutto schermo e un’impugnatura comoda grazie al rapporto schermo/corpo ultraelevato del 93,65%. La sottile cornice da 2,33 mm contribuisce a questa esperienza immersiva. Per garantire una presa confortevole e una maneggevolezza ottimale, realme ha scelto una curvatura di precisione di 61° dopo una selezione accurata di 26 pannelli manuali.

La serie realme 11 Pro supporta inoltre un touch sampling rate di 1260 Hz ed è dotata dell’algoritmo di ottimizzazione X-touch 2.0, che riduce al minimo i tocchi indesiderati durante l’uso quotidiano. Il display è estremamente resistente grazie al doppio vetro rinforzato, che conferisce un design duraturo sia nella parte posteriore che anteriore. Oltre alla frequenza di aggiornamento super veloce di 120 Hz, il display offre una gamma di colori di 1 miliardo, una luminosità di picco di 950 nit, supporto per HDR 10+ e un impressionante rapporto di contrasto di 5.000.000:1.

Fotocamera da 200MP e partnership con Lonely Planet

Tra i due modelli è il realme 11 Pro+ 5G a distinguersi, in particolare per la presenza di una potente fotocamera da 200MP (il modello Pro ne possiede comunque una da 100MP). Questo smartphone flagship è dotato infatti di un sistema di fotocamere Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom aggiornato, con un sensore di dimensioni generose pari a 1/1,4 pollici, pixel di dimensioni 2,24μm e un’ampia apertura di f/1,69.

Tutto ciò viene offerto in una configurazione di fascia premium senza alcun aumento di prezzo, rappresentando un notevole salto in avanti rispetto ai concorrenti che ancora utilizzano il sensore IMX766. Come risultato, è il primo smartphone nel settore a offrire uno zoom 4x senza perdita di qualità, con una risoluzione dell’immagine superiore del 242% rispetto ai prodotti simili presenti sul mercato.

Inoltre, il realme 11 Pro+ 5G offre una serie di interessanti funzionalità fotografiche, come il Ritratto di Gruppo e la modalità One Take. Quest’ultima utilizza l’algoritmo di intelligenza artificiale per generare contemporaneamente più foto con angolazioni ottimali, consentendo una composizione intelligente delle immagini. L’unicità della nuova serie non si limita alla fotocamera di ultima generazione: grazie infatti alla collaborazione unica con Lonely Planet ci sono ben 3 filtri personalizzati e altre feature che rendono la street photography ancora più divertente e creativa.

Prezzi e disponibilità

I due nuovi smartphone sono disponibili nei colori Sunrise Beige e Astral Black, in vendita da EURONICS, MediaWorld, Unieuro, Expert, Trony e Amazon ai seguenti prezzi:

realme 11 Pro+ 5G con 12GB+512GB al prezzo di 519,99€ (con offerta di lancio a 469,99€);

al prezzo di (con offerta di lancio a 469,99€); realme 11 Pro 5G sarà disponibile in due varianti, con 8GB+256GB al prezzo di 399,99€ (con offerta di lancio a 369,99 €), con 8GB+128GB al prezzo di 379,99€;

Su Amazon, però, alcuni dei nuovi device sono addirittura già scontati: potete acquistarli seguendo direttamente i link qui in basso dove sono indicati col relativo prezzo:

realme 11 Pro+ 5G con 12GB+512GB Sunrise Beige al prezzo di 469,99€;

realme 11 Pro+ 5G con 12GB+512GB Astral Black al prezzo di 469,99€;

realme 11 Pro 5G con 8GB+256GB Sunrise Beige al prezzo di 369€

realme 11 Pro 5G con 8GB+256GB Astral Black al prezzo di 369€

realme 11 Pro 5G con 8GB+128GB Astral Black al prezzo di 339,99€ ;

; realme 11 Pro 5G con 8GB+128GB Sunrise Beige al prezzo di 339,99€.

