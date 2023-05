realme Buds Air 3 Neo a 26€: a questo prezzo sono da prendere a occhi chiusi

Realme Buds Air 3 Neo sono degli spettacolari auricolari dotati di cancellazione del rumore intelligente, supporto al Dolby Atmos e caratterizzati da un design assolutamente stiloso, ispirato ai viaggi nello spazio. Questi auricolari TWS, infatti, puntano idealmente a guadagnare una certa fetta di utenza in un settore piuttosto vivace negli ultimi mesi, pur mantenendo un prezzo assolutamente basso e per tutti. Non è n caso che su Amazon puoi farle subito tue con appena 26 euro. Le spedizioni sono gratis tramite Prime.

Realme Buds Air 3 Neo, che spettacolo

Le nuove cuffie realme Buds Air 3 Neo si distinguono dai concorrenti per un design accattivante: l’asta auricolare ispirata alle aquile e una custodia di ricarica semi-trasparente con finitura opaca. Realme Buds Air 3 Neo offre un’eccellente qualità audio con un driver dinamico e dei bassi totalmente indipendenti. Sono le prime cuffie in questa fascia di prezzo a supportare Dolby Atmos, consentendo una diversa sintonizzazione dell’audio attraverso l’applicazione realme Link.

10 mm e da un complesso di diaframmi polimerici PEEK + TPU per un audio che sfrutta tutto il suo potenziale. Deliziati con bassi vibranti, medi morbidi e alti cristallini. Inoltre, realme Buds Air 3 Neo bloccano fisicamente i rumori ambientali indesiderati con un microfono in-ear e, allo stesso tempo, sfruttano l’algoritmo di cancellazione del rumore ambientale AI ENC per isolare ulteriormente la voce umana dal rumore ambientale.

Realme Buds Air 3 Neo, infine, supporta 7 ore di riproduzione musicale per singolo auricolare e 30 ore di autonomia della batteria con la custodia di ricarica. Grazie poi alla carica rapida bastano 10 minuti di carica per 120 minuti di riproduzione, e saranno pronte nel tempo necessario di lavarti i denti. La tua vita scorre veloce, le cuffie si muovono con te. Insomma, un concentrato di tecnologia e qualità che oggi puoi fare tuo. Vai su Amazon, scegli il colore che preferisci tra Blu (Starry Blue) o Bianco (Galaxy White) e falle subito tue a 26 euro.

