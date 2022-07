Realme C21Y, display ampio e batteria che non finisce mai, SCONTACCIO su eBay

Il realme C21Y Cross Black lo trovi in questo momento nella versione 3 GB + 32 GB con una super offerta che lo vede scontato di 60 euro. Lo puoi infatti comprare su eBay nella colorazione nera a soli 102€ e con le spedizioni gratuite. Con il suo design grintoso a motivi incrociati è di moda e funzionale, il display ampio e la batteria che non finisce mai, questo modello è un entry level di tutto rispetto.

realme C21Y Cross Black, scontaccio eBay

Con 4 GB di RAM e 64 GB di storage, un display mini-drop da 6,5″ e l’efficienza energetica del processore Unisoc Tiger T610, il realme C21Y è lo smartphone entry level più veloce sul mercato. L’ampio display HD+ è solo un motivo in più per amare questo telefono. Sia che tu stia giocando o guardando dei video, il display a schermo intero mini-drop ti regala un’esperienza più coinvolgente. Il suo design grintoso a motivi incrociati è di moda e funzionale, ha un forte impatto visivo e, al contempo, protegge dalle macchie lasciate dalle impronte digitali.

La mega batteria a lunga durata da 5000 mAh ti permette di fare affidamento sul tuo smartphone in ogni situazione, garantendo un’autonomia eccezionale anche durante le giornate più intense. Questa batteria super durevole ti offre l’energia necessaria per affrontare faccia a faccia le sfide della vita. Il modulo fotocamera è costituito da una tripla fotocamera con AI da 13 MP puoi catturare i dettagli del mondo attorno a te. La fotocamera principale da 13 MP scatta foto nitide e luminose, mentre l’obiettivo macro da 2 MP è perfetto per primi piani dettagliati. Panoramiche, ritratti, scatti macro… Le possibilità sono infinite.

Insomma, uno smartphone super completo al quale non manca nemmeno un lettore d’impronte digitali alloggiato sul posteriore e il supporto al dual SIM. Non perdere l’occasione di portare a casa il realme C21Y a 102 euro appena, grazie alle promozioni eBay del momento. Le spedizioni sono gratuite. Chiudi l’affare prima che finisca la promozione.

