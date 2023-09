realme C31 a 100€: prezzo STRACCIATO su Amazon per lo smartphone del momento

Il realme C31 4G è una buona e affidabile opzione per chi cerca uno smartphone performante ad un prezzo accessibile. Questo dispositivo offre una serie di caratteristiche impressionanti che lo rendono una scelta attraente per chiunque desideri un telefono di qualità senza spendere una fortuna.

Il realme C31 presenta uno schermo intero da 6,5 pollici che offre una visualizzazione chiara e dettagliata dei tuoi contenuti preferiti. Puoi guardare video, navigare sui social media e giocare con una qualità visiva sorprendente. Fallo tuo a soli 100€ su Amazon, approfittando dello sconto del 40%. Le spedizioni sono gratuite.

realme C31, lo smartphone per tutti

Dotato di un processore Unisoc T612, il realme C31 offre prestazioni fluide e reattive per le tue esigenze quotidiane. Puoi navigare sul web, utilizzare le app e persino giocare senza problemi grazie a questa potente CPU. La fotocamera del realme C31 ti consente di catturare foto di alta qualità con facilità. La tripla fotocamera da 13 MP con intelligenza artificiale ti aiuta a scattare foto nitide e dettagliate in una varietà di scenari.

La batteria da 5000 mAh del realme C31 è una delle caratteristiche più impressionanti di questo smartphone. Ti offre un’autonomia eccezionale, permettendoti di utilizzare il telefono per ore senza doverlo ricaricare costantemente. È perfetto per coloro che sono in movimento tutto il giorno. Con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, lo smartphone ti offre un’ampia capacità di archiviazione per le tue app, foto e video.

La variante “Dark Green” dona al telefono un tocco di eleganza e personalità. È un dispositivo che si distingue per il suo design moderno. In conclusione, il realme C31 4G Smartphone è un dispositivo ben bilanciato che offre un mix di prestazioni solide, una fotocamera versatile, una batteria duratura e un ampio schermo, il tutto a un prezzo accessibile. Se stai cercando uno smartphone affidabile senza rompere il salvadanaio, il realme C31 potrebbe essere una scelta perfetta.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.