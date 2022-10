realme C33, l'entry-level che sembra un top di gamma: prezzo eBay ASSURDO

Il nuovissimo realme C33 è disponibile su eBay a un prezzo davvero super interessante. Lo smartphone entry-level della nota azienda tecnologica cinese è infatti proposto a un prezzo di lancio di 159,99 Euro nella variante da 4+64GB. Caratterizzato da una fotocamera di fascia alta da 50MP e da un design elegante con finiture in metallo, realme C33 è disponibile nei colori Sandy Gold e Night Sea.

Realme C33, l’entry level che si distingue

L’obiettivo di realme C33 è quello di distinguersi nel segmento entry-level grazie al suo look e alle finiture eleganti, come l’effetto visivo dinamico della scocca posteriore che è stato realizzato grazie ad un’innovativa tecnologia di elaborazione a livello di elettroni e di litografia laser. Lo smartphone è inoltre rivestito con un composito di sabbia scintillante e luminosa per imitare la texture della luce che si riflette sull’acqua e sulla sabbia.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati, realme C33 è realizzato con materiali infrangibili e che durano nel tempo, PC e PMMA, che compongono il design della cover posteriore e che permettono di offrire un effetto visivo traslucido, che circonda uno schermo con un display mini-drop da 6,5 pollici (16,5 cm). Sotto la scocca batte forte il cuore del processore Unisoc T612 che raggiunge un punteggio AnTuTu Benchmark di 221,253 e offre un’esperienza di sistema veloce e fluida.

Dal punto di vista tecnologico, invece, il dispositivo supporta un rapido sensore di impronte digitali laterale e offre una fotocamera premium per la categoria con AI e fotocamera principale da 50MP che consente agli utenti di scattare foto con dettagli di altissima qualità, più tantissime funzioni premium. Infine la robusta batteria da 5000 mAh, grazie alla quale gli utenti possono sperimentare un’esperienza di intrattenimento di lunga durata.

L’azienda assicura fino a 37 giorni in standby, supportando la modalità Ultra-Saving per offrire fino a 1,8 ore di chiamate con solo il 5% di batteria residua. E allora, non perdere l’occasione di fare subito tuo questo piccolo gioiellino a prezzo scontato: vola su eBay seguendo questo link e fallo tuo al prezzo lancio di 159,99 Euro nella variante da 4+64GB anziché €179,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.