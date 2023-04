Realme C55 a prezzo stracciato, Display Full HD, superpotenziato, perfetto per i creators

Anche tu sogni uno smartphone che ti permetta di scattare foto e selfie da vero creator di TikTok o di Instagram? Pensa che oggi, con questo Realme C55 potrai farlo davvero e lo avrai ad una cifra davvero ridicola. Corri immediatamente su Amazon, prima che termini, lo troverai a 199,99, invece che a 219,99€.

Non dovresti farti sfuggire questa occasione davvero assurda, un Realme ad un prezzo così basso non si era mai visto. Corri subito su Amazon, lo troverai con lo sconto pazzo del 9%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello, al checkout lo troverai già scontato automaticamente.

Realme C55, con batteria da urlo e capacità di memoria di 128GB, è un mega affare

Se cercavi uno smartphone che ti facesse sentire un vero creator di Instagram o TikTok, sei al posto giusto e anche al momento giusto. Perché questo Realme C55 è davvero perfetto e oggi è il vero mega affare del giorno su Amazon.

Questo modello è dotato di un’ottima fotocamera da 64MP e di display Full HD+ a 90 Hz da 6,72″. Grazie a questa fotocamera potrai goderti ogni piccolo dettaglio, una risoluzione molto più nitida e un tocco in più alle tue foto. Potrai anche raddoppiare i tuoi ricordi, in quanto questo smartphone è dotato di capacità di memoria di 128GB.

Potrai scattare foto e registrare video, in ogni momento della giornata, questo smartphone ti offrirà sempre la maggiore fluidità. Davvero super potenziato, così da garantirti un’efficienza energetica davvero super affidabile in ogni aspetto. Una batteria da 5.000 mAh, così da poterlo utilizzare comodamente tutto il giorno.

Sta davvero terminando in queste ore, non ti resta che correre immediatamente a vederlo su Amazon. Perché questa è davvero l’offerta migliore che potrai trovare su un Realme. Non farti scappare lo sconto pazzo di oggi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.