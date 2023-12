realme C55 è in CROLLO TOTALE su Amazon: 139€ per il RE dei LOW COST

Tra gli innumerevoli smartphone Android economici disponibili in vendita su Amazon, l’unico che oggi ha davvero senso acquistare a un prezzo conveniente è l’ottimo realme C55. Infatti, prendendo al volo lo sconto immediato del 12%, il device del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 139€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Lo smartphone a marchio realme è pronto a sorprenderti con un bellissimo pannello da 6.72 pollici super smooth a 90Hz perfetto per guardare video ad altissima risoluzione Full HD+, ma quello che conta è un comparto hardware sopra la media in questa fascia di prezzo.

Lo smartphone super economico realme C55 è in sconto su Amazon ad appena 139 euro

Stiamo parlando di un processore octa core affiancato da ben 16 GB di RAM (con la tecnologia di espansione dinamica della memoria), una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W e addirittura un profilo di appena 7,89 mm per maneggiarlo con facilità nonostante l’ampia diagonale del display. Come se non bastasse, realme C55 monta anche un validissimo modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 64MP con IA in grado di scattare foto di qualità e registrare video ad altissima risoluzione.

Lo smartphone del colosso cinese ha decisamente tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello economico; mettilo subito nel carrello di Amazon e preparati a riceverlo a casa già da domani con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.