Realme DIZO, sembra un Apple Watch ma costa meno della metà

Se sei alla ricerca di uno smartwatch stiloso ed efficiente a un prezzo decisamente al sotto della media per il genere idi prodotto, su Amazon c’è un wearable spettacolare, perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, che in questo momento è a prezzo WOW. Puoi averlo infatti a soli 22 euro grazie allo sconto del 60%.

realme DIZO, smartwatch di classe

Lo smartwatch è dotato di uno schermo full touch a forma di T da 1,4 pollici, con una risoluzione di 320 x 320, una luminosità tipica fino a 600 nit e una luminosità di livello 5. Lo schermo è chiaro e semplice. Il quadrante in tempo reale può essere personalizzato in base alle esigenze per soddisfare la preferenza cromatica di uomini e donne. Contiene una varietà di funzioni utili, tra cui il monitoraggio dell’attività (passi, calorie, distanza), ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno e altro.

Collega l’app realmeLink per abilitare la notifica meteo, il promemoria dei messaggi, il promemoria della casa intelligente, il controllo della musica, la fotocamera remota, la sveglia, il cronometro e altre funzioni. Gli orologi fitness uomo e da donna sono adatti per 90 modalità di allenamento, registrano il consumo calorico, la distanza, i passi e altri dati in tempo reale, monitorano automaticamente la frequenza cardiaca, il valore di ossigeno nel sangue e aiutano a regolare l’intensità dell’esercizio. Il monitoraggio del sonno può aiutarti a capire il tuo stato di sonno. La funzione di respirazione ti guida nella meditazione e nel rilassamento efficaci.

La durata della batteria è di 7-12 giorni con una carica completa in base all’utilizzo quotidiano. La durata esatta dell’uso dipende dalla frequenza e dal modo in cui lo si utilizza. Anche se il tuo orologio ha bisogno di funzionare a lungo, non preoccuparti, lo smartwatch DIZO è alimentato da una batteria ad alta efficienza da 315 mAh e la base di ricarica magnetica si ricarica rapidamente, caricandoti in meno di 2 ore. Puoi averlo infatti a soli 22 euro grazie allo sconto del 60%.

