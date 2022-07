Realme GT 2 Neo, mega batteria e fotocamera WOW a prezzo ridicolo

L’offerta Amazon sull’ottimo e versatile Realme GT Neo 2 è una di quelle che capitano una volta nella vita, a maggior ragione quando hai l’opportunità di riceverlo a casa in appena 1 giorno e al prezzo più basso di sempre.

Ad appena 308€, infatti, lo smartphone del colosso cinese rappresenta tutto ciò di cui hai bisogno per telefonare, giocare, chattare con gli amici, scattare foto e registrare video ad altissima risoluzione.

Realme GT Neo 2 è crolla del 31% su Amazon al prezzo più basso di sempre

Dotato di un design di alto livello difficilmente riscontrabile nella maggior parte degli smartphone in questa fascia di prezzo, Realme GT Neo 2 ti farà innamorare del suo ottimo display AMOLED ad altissima risoluzione perfetto per qualsiasi tipologia di utilizzo. Sotto il cofano è presente uno dei più popolari e apprezzati processori octa core di Qualcomm con di fianco tanta RAM per darti modo di avviare tutte le applicazioni di cui hai bisogno in un istante, mentre la batteria con la ricarica rapida da 65W è in grado di offrirti tantissime ore di utilizzo anche dopo appena 30 minuti di carica.

Sul retro, inoltre, il modulo triplo è costituito da un sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) e un gran numero di ottimizzazioni software per offrirti scatti ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Con il 31% di sconto l’ottimo Realme GT Neo 2 è un’occasione più unica che rara che non puoi assolutamente farti scappare: mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime. Resterai positivamente colpito dalla qualità del design e dall’esperienza utente fuori scala fin dal primo avvio del telefono, te lo assicuriamo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.