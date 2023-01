realme GT 2 Pro 5G: FOLLIA Amazon, il prezzo del top di gamma PRECIPITA a 529€ (anche a rate)

Un top di gamma a poco più di 500 euro, tra l’altro con la possibilità di acquistarlo in 5 comode rate a interessi zero da 44 euro? Sì, con l’accoppiata vincente realme GT 2 Pro 5G e Amazon è tutto vero. Già al prezzo di lancio di 649 euro era un best buy assoluto, ma ora che il prezzo è crollato a 529 euro grazie all’ultima offerta non abbiamo più parole.

Usabilità al top, pragmatico al punto giusto, foto ottime da cameraphone e la modalità GT che velocizza ancora di più il telefono di quanto già non lo sia sono gli ingredienti principali di una ricetta riuscita benissimo. Vero, costa mediamente più degli altri modelli realme, ma questo è un vero, e ripetiamo vero, top di gamma.

realme GT 2 Pro 5G: best buy senza se e senza ma

Di solito l’aggettivo best buy lo si associa a telefoni appartenenti alla fascia media, i cosiddetti medio gamma, con prezzi che oscillano mediamente tra i 200 e 400 euro. Più si sale di prezzo, invece, e più è difficile parlare di affare. Ma realme ci ha ormai abituato che niente è impossibile.

Il nuovo realme GT 2 Pro 5G è un best buy assoluto dall’alto della sua scheda tecnica da top di gamma confermata poi alla prova pratica nell’utilizzo di tutti i giorni. Il modello in offerta è quello in colorazione Paper White, con a bordo il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1, 128 GB di memoria interna, 8 GB di RAM e un display AMOLED da 6,7″ con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz. Non delude nemmeno sul fronte dell’autonomia, riuscendo a coprire l’intera giornata con un buon 30% di ricarica residua senza che il processore scaldi mai, a cui aggiunge la ricarica rapida a 65 W.

Approfitta subito dell’ultima offerta di Amazon per acquistare l’ultimo top di gamma realme a soli 529 euro anziché 749 euro.

