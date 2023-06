Realme GT 2 Pro 5G, la fascia è alta, il prezzo no!

Realme GT 2 Pro 5G è uno smartphone Premium, una fascia alta senza compromessi, che garantisce prestazioni top, che ci gratifica con un design accattivante e ci offre una serie di funzionalità avanzate a un prezzo assolutamente competitivo per il suo posizionamento. Se Amazon riesce come oggi a dare una bella sforbiciata al prezzo di listino, Realme GT 2 Pro 5G diventa un BEST BUY senza se e senza ma, capace di convincere anche i più restii, che potranno acquistare uno smartphone che saprà dare grandi soddisfazioni per molti anni. L’offerta è da togliere il fiato: un clamoroso MENO 43% che fa scendere il prezzo da 749,99 euro a 428 euro, il prezzo di una fascia media praticamente! Acquistatelo subito, l’offerta è di quelle da non lasciarsi scappare!

Prestazioni da fascia al prezzo di una media!

Realme GT 2 Pro 5G è un vero e proprio mostro di potenza. Al suo interno batte il processore Snapdragon 8 Gen 1, il top di gamma di Qualcomm, che assicura una velocità fino al 20% superiore rispetto alla generazione precedente e una maggiore efficienza energetica. Il processore è affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da 128 GB di memoria interna UFS 3.1, per garantire una fluidità e una reattività senza pari. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia realme UI 3.0, che offre una personalizzazione completa e una serie di funzioni esclusive.

Realme GT 2 Pro 5G si distingue anche per il suo display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento variabile da fino a 120 Hz, grazie alla tecnologia LTPO 2.0 che adatta dinamicamente il refresh rate in base al contenuto visualizzato. Il display offre una luminosità massima di 1500 nit, un rapporto di contrasto elevatissimo un’accuratezza cromatica iperrealistica. Inoltre, supporta il formato HDR10+ e il Dolby Vision, per una qualità dell’immagine superiore.

Il comparto fotografico è uno dei maggiori punti di forza di Realme GT 2 Pro 5G, ed è composto da quattro fotocamere posteriori e una frontale. La fotocamera principale ha un sensore Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e apertura f/1.8, che garantisce scatti nitidi e luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera ultra-grandangolare ha un sensore Sony IMX766 da 50 MP con campo visivo di 110° e apertura f/2.2, che permette di catturare paesaggi ampi e distorsioni minime. La fotocamera teleobiettivo ha poi un sensore da 13 MP con zoom ottico 2x e zoom ibrido fino a 40x, che consente di avvicinarsi ai soggetti lontani senza perdere dettagli.

Da ultimo, a rimarcare che ci troviamo di fronte ad una fascia alta, troviamo la maxi-batteria da 5.000mAh e ricarica super veloce da 65W!

Realme GT 2 Pro 5G è uno smartphone dalle prestazioni davvero eccezionali, che oggi possiamo acquistare con un incredibile sconto del 43%, per un risparmio netto di ben 322 euro. Sapete cosa fare, acquistatelo subito, non ve ne pentirete!

