Realme GT 2 Pro: il top di gamma Android è scontato su Amazon (-130€)

Il Realme GT 2 Pro è un dispositivo con design di carattere, che si fa apprezzare già dall’estetica. Tuttavia, sarà la sua scheda tecnica a conquistare anche i più scettici. Il cuore pulsante è il potentissimo Snapdragon 8 Gen 1, affiancato per l’edizione in sconto da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Ovviamente, massima compatibilità con la connessione 5G. Adesso puoi averlo a 619€ invece di 749,99€ con spedizioni veloci e gratis. Uno sconto importante di circa 130 euro su uno smartphone top di gamma che non scende a compromessi con alcun punto della scheda tecnica.

Realme GT 2 Pro DualSim Steel Black su Amazon: sconto limitato

Se sei alla ricerca di uno smartphone di livello top, in questo momento hai l’occasione che stavi aspettando da tempo: il Realme GT 2Pro colore Steel Black con display AMOLED dotato di tecnologia LTPO 2.0 con una frequenza di aggiornamento adattiva variabile da 1 a 120 Hz, questo è il dispositivo che fa per te. Posizionato per essere il flagship killer della serie Realme GT, GT 2 Pro è dotato anche di un sistema di raffreddamento senza precedenti, di una ultra-alta frequenza nel touchscreen e di una robusta durata della batteria, più svariate funzioni come ricarica SuperDart 65W, NFC, DualSim.

Il design è una parte essenziale dell’intera serie e per questo modello l’azienda ha adottato uno stile sobrio ed elegante in un corpo sottile appena 8,18 mm e con un peso di soli 189 g. Sfruttando la nuova architettura Armv9 e una tecnologia a 4 mn, il device offre una CPU dalle prestazioni il 20% più veloci e una GPU dalle prestazioni migliori fino al 30%. E poi c’è la spettacolare fotocamera da 50MP che dispone del potente sensore Sony IMX766 dotato di doppia stabilizzazione, lo stesso che verrà montato sul prossimo OnePlus 10T 5G, ottimizzato con il motore proprietario con riduzione del rumore AI 3.0, per avere immagini più chiare e nitide persino in condizioni di scarsa illuminazione.

Con un’incredibile capacità di 5.000 mAh, la batteria poi durerà tutto il giorno e oltre. 33H Chiamate/ 88H Riproduzione musicale/ 8H Gioco/ 24H Riproduzione video. Infine il nuovo sistema di raffreddamento del vapore in acciaio inox Plus garantisce un controllo della temperatura e una velocità di dissipazione del calore efficaci ed efficienti. Su una superficie totale di 36.761 mm², la camera di vapore in acciaio inossidabile occupa un’area di 4.129 mm², il 26% più grande dei suoi predecessori. Che aspetti? Approfitta di questa occasione irripetibile e assicurati questo fantastico smartphone realme GT 2 Pro su Amazon a soli 619€, cioè 130,00€ in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono rapide e gratuite.

