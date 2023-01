Realme GT 2 Pro: il top di gamma ora costa POCHISSIMO (-20%)

Se vuoi iniziare il 2023 al massimo stringendo tra le mani uno tra i migliori top di gamma Android degli ultimi mesi, l’incredibile Realme GT 2 Pro 5G è in super offerta su Amazon al prezzo di un comune mediogamma. Infatti, con uno sconto del 20% che ti fa risparmiare ben 150€, il device del colosso cinese è finalmente venduto a un prezzo che non ha assolutamente rivali.

Realizzato con materiali di livello premium e dotato di un design eccezionale che non lo fa passare inosservato, lo smartphone Realme GT 2 Pro è anche un vero mostro di potenza con la sua scheda tecnica all’ultimo grido.

Realme GT 2 Pro 5G adesso costa pochissimo su Amazon: sconto del 20%

Frontalmente è presente un fantastico display AMOLED super fluido a risoluzione 2K ideale per guardare qualsiasi contenuto multimediale al massimo dei dettagli, mentre sotto il cofano il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 1 di ultima generazione sprigiona una potenza inaudita per assicurarti sempre velocità e reattività anche con le app più pesanti.

Inoltre, proprio come i top di gamma più blasonati, anche Realme GT 2 Pro 5G monta una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W: questo significa che, quando ne hai bisogno, ti bastano appena 20′ di ricarica per avere a disposizione ore e ore aggiuntive di autonomia. Che dire poi della fotocamera principale? Lo smartphone a marchio Realme monta un modulo posteriore triplo con un sensore da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti formidabili e video a risoluzione cinematografica.

Insomma, Realme GT 2 Pro 5G è a tutti gli effetti candidato ad essere lo smartphone di fascia alta che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione adesso che è in offerta su Amazon e ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione.

