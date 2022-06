Realme GT 2, smartphone top di gamma ECCEZIONALE a prezzo SHOCK

Sei alla ricerca di uno smartphone Android di fascia alta al prezzo di un comune medio gamma? L’ottimo Realme GT 2 è finalmente in offerta su Amazon con uno sconto del 15%.

Infatti, ad appena 465€, solo oggi hai la possibilità di ricevere a casa in appena 1 giorno l’incredibile top di gamma di Realme a un prezzo strepitoso.

Realme GT 2 precipita di prezzo su Amazon con il 15% di sconto: prendilo al volo

Lo smartphone ti offre tutto ciò che ti aspetti da un device di fascia premium, a partire dal design curatissimo sotto tutti i punti di vista e con un’eccellente scelta di materiali. Frontalmente resterai folgorato dalla qualità visiva del display AMOLED ad altissima risoluzione e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre sotto il cofano il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 888 di ultima generazione saprà avviare qualunque tipo di applicazione, anche i giochi più pesanti, in uno schiocco di dita.

A questo prezzo hai l’opportunità di utilizzare uno dei pochissimi smartphone al mondo a montare una ricarica rapida da 65W che, sommata alla copiosa batteria da 5000 mAh, ti assicura un utilizzo continuato di ore e ore senza mai lasciarti a secco. Realme GT 2 è un vero campione anche dal punto di vista fotografico dove il modulo posteriore triplo fa affidamento su un sensore principale da 64 MP per foto di alta qualità e video sempre stabili.

Non farti scappare questa incredibile occasione e metti subito nel carrello uno tra i migliori smartphone Android di fascia alta del momento, a un prezzo mai così basso. Ti assicuriamo che sarà in grado di garantirti un’esperienza di utilizzo eccellente sotto tutti i punti di vista, a partire dal look & feel unico e singolare.