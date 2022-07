Realme GT 5G Dual SIM giallo, il top di gamma più RICERCATO sul web torna su Amazon

Il Realme GT 5G Dual Sim, colore giallo (Racing Yellow) nel taglio 12GB+256GB con supporto NFC, lo trovi in questo momento a due soldi con una super offerta che lo vede scontato del 20%. Lo puoi infatti comprare su Amazon a soli 367€, con le spedizioni rapide e sicure garantite da Prime. All’interno della confezione, poi, troverete anche degli auricolari in omaggio.

Realme GT 5G giallo, il flagship più desiderato della Rete

Con 12GB di RAM e 256GB di storage, un display Super AMOLED a 120Hz e l’efficienza energetica del processore Snapdragon 888 5G, il GT 5G è lo smartphone tra i più veloci sul mercato. La combinazione del core Cortex-X1 e della banda base X60 integrata ti consente di giocare senza problemi ai tuoi giochi preferiti e di immergerti al contempo nel mondo del 5G.

La versione ottimizzata della LPDDR5 offre un aumento delle prestazioni teoriche pari al 16%. Inoltre, una velocità ottima è assicurata anche dalla UFS 3.1, che raggiunge i 2.000 MB/s in termini di lettura sequenziale. I giochi si caricano in un baleno e l’avvio delle app è rapido. Che questo smartphone sia fortemente votato all’imaging, lo si evince ovviamente anche dalle specifiche: il device è dotato di tripla fotocamera Sony da 64 MP. Basta un tocco per ottenere immagini perfette grazie alla modalità Ultra 64 MP.

Grazie alla batteria da 4500 mAh di realme GT puoi usare TikTok per 14,2 ore. Hai solo il 5% di autonomia? Nessun problema. Rimani connesso grazie alla modalità Super risparmio energetico. Non dovrai più preoccuparti della batteria scarica. La carica SuperDart a 65W riesce a ricaricare il tuo telefono al 100% in 33 minuti. Supporta anche la ricarica flash facendo le partite che il telefono riesce a ricaricare al 38% in un’ora di gioco.

Dulcis in fundo, il dispositivo monta due altoparlanti Dolby Atmos, che offre così offre una regolazione sonora intelligente in base all’ambiente: goditi la tua musica persino quando attorno a te c’è tanto rumore. Grazie alle certificazioni Dolby Atmos e Hi-Res Audio, inoltre, potrai godere anche di un’esperienza surround in stile cinematografico. E allora corri su Amazon, dove oggi puoi comprare questo mostro a soli 367€ con le spedizioni rapide e sicure garantite da Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.