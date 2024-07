Realme GT 6T: lo smartphone DEL FUTURO in OFFERTA BOMBA

Vuoi cambiare smartphone e non sai su quale modello puntare? Prova il Realme GT 6T, oggi disponibile su Amazon a soli 399 euro con uno sconto del 27%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Realme GT 6T: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Realme GT 6T vanta specifiche tecniche di livello altissimo che lo rendono un vero e proprio top di gamma del settore.

È dotato del processore Snapdragon 8 Gen 3, con core ultra large Cortex-X4 e elaborazione delle immagini ISP che lo rendono un dispositivo iper efficiente in termini di prestazioni su tutti i punti di vista. Tra l’altro, grazie alla possibilità di ottimizzare la CPU e la GPU attraverso un intervallo di regolazione compreso tra il 50% e il 100%, avrai il pieno controllo sulle tue prestazioni.

Tra l’altro, una doppia camera di vapore 3D temprata dalle mega dimensioni combinata ad un sistema di raffreddamento a nove strati e una progettazione di raffreddamento laterale a partizione completa, garantisce un’esperienza di gioco a prestazioni elevate più uniforme e confortevole, con una percezione ridotta del calore.

In più, grazie all’utilizzo di materiali luminescenti di ultima generazione, lo smartphone offre un’esperienza di visualizzazione su display ultra nitida con una luminosità massima di 6000 nit così da avere una massima visibilità anche sotto il sole diretto.

