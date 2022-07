Realme GT Master, lo STREPITOSO smartphone votato all'imaging OGGI tuo a prezzo FOLLE

Il Realme GT Master, colore nero nel taglio 6GB + 128GB con supporto NFC, lo trovi in questo momento a due soldi con una super offerta che lo vede scontato del 24%. Lo puoi infatti comprare su Amazon a soli 265€ anziché a 349,00€, con le spedizioni rapide e sicure garantite da Prime. All’interno della confezione, poi, troverete anche degli auricolari in omaggio.

Realme GT Master, fortemente votato all’imaging

Con 6GB di RAM e 128GB di storage, un display Super AMOLED a 120Hz e l’efficienza energetica del processore Snapdragon 778G 5G, che contiene un core principale Cortex-A78 con velocità di clock di 2.4 GHz, aumentando le prestazioni del 40%, il GT Master è lo smartphone tra i più veloci sul mercato. Alimentato dal processore più veloce del segmento, supporta 5G Dual SIM Dual Standby e ha la più alta velocità di clock della CPU nel segmento.

La GPU Adreno 642L permette un rendering grafico più rapido del 40%. Combinato con il motore AI di 6a generazione con 12TOPS, le sue prestazioni vanno oltre ogni immaginazione. Che questo smartphone sia fortemente votato all’imaging, lo si evince ovviamente anche dalle specifiche: il device è dotato di una fotocamera frontale principale da 64MP che può scattare foto ad alta risoluzione 9248 x 6936 che possono soddisfare i requisiti delle pubblicità per esterni e delle copertine per riviste ad alta definizione.

La carica SuperDart a 65W riesce a ricaricare il tuo telefono al 100% in 33 minuti. Supporta anche la ricarica flash facendo le partite che il telefono riesce a ricaricare al 38% in un’ora di gioco. Dulcis in fundo, l’offerta include degli auricolari in omaggio all’interno della confezione. E allora corri su Amazon, dove oggi lo puoi comprare a soli 265€ con le spedizioni rapide e sicure garantite da Prime.

