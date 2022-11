Realme GT Neo 2, il SUPER mediogamma SPACCA Amazon (-27%)

Non c’è che dire: l’ottima offerta di Amazon sul validissimo smartphone di fascia media Realme GT Neo 2 è una di quelle che difficilmente passano inosservate. Non si tratta tanto dello sconto del 27% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 329€, ma più che altro del fatto che il device di Realme è unanimamente considerato come uno tra i migliori smartphone Android di fascia media di sempre.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium, il device è apprezzatissimo da tantissimi utenti per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo e le numerose caratteristiche pensate per soddisfare le esigenze più disparate.

Il super smartphone Realme GT Neo 2 crolal del 27% su Amazon

Nonostante il prezzo molto aggressivo, infatti, il device monta uno spettacolare pannello AMOLED super fluido ad altissima risoluzione con il supporto alla tecnologia HDR 10+: rimarrai a bocca aperta di fronte alla perfetta luminosità e all’ottima calibrazione dei colori.

Sotto il cofano, inoltre, trova posto un potentissimo processore 5G octa core di Qualcomm con di fianco tanta RAM per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e far volare Android in ogni momento della giornata, mentre la batteria da ben 5000 mAh conta sulla ricarica rapida da 65W per garantirti una giornata piena di autonomia dopo appena 36 minuti di carica.

Il comparto fotografico triplo sul retro è la classica ciliegina sulla torta: il device di Realme monta un validissimo sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti sempre eccellenti e video ad altissima risoluzione per rivivere i tuoi momenti preferiti con dettagli ben definiti.

È davvero la migliore occasione che ti possa capitare per acquistare l’ottimo medio gamma di Realme, soltanto per pochissimi giorni a prezzo regalo su Amazon con il 27% di sconto. Mettilo subito nel carrello per risparmiare ben 119€ avendo anche l’opportunità di riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con consegne rapide e gratuite con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.