Realme GT NEO 3 al MINIMO STORICO su Amazon (449€)

Il prezzo di Realme GT NEO 3 non è mai stato basso come oggi. E aspettare che possa diminuire ancora sarebbe un errore imperdonabile. In esclusiva su Amazon il modello GT NEO 3 di Realme è in offerta a soli 449€ anziché 599,99€ nella versione da 256GB di memoria interna e 8GB di RAM. Uno sconto pari al 25% che né MediaWorld né Unieuro potranno replicare, visto che di solito non si spingono oltre il 22%. Un altro ottimo motivo per comprare il Realme GT NEO 3 in offerta è il fatto che sia venduto e spedito da Amazon. Questo significa godere dei benefici di Prime, dalla consegna in 24/48 ore alle spese di spedizione gratuite.

Realme GT NEO 3

Sapevi che il caricabatterie di Realme GT NEO 3 ha i superpoteri? In soli 12 minuti riesce a ricaricare la batteria del telefono fino al 50%. I telefoni che possono fare altrettanto si contano sulle dita di una mano. La velocità dopotutto è l’essenza di questo smartphone, a partire dal design a strisce che richiama alla memoria la leggenda delle corse, passando per il nuovo processore Dimensity 8100 con 5G in grado di non sfigurare con i top di gamma di quest’anno.

Se ami giocare ore e ore con il tuo smartphone, Realme GT NEO 3 saprà proiettarti in una nuova dimensione di gioco, con la sua velocità di frame fino a 120 fps per una riproduzione più scorrevole e nitida. Sbalorditivo anche il comparto fotografico, grazie al sensore fotografico da top di gamma Sony IMX766. La vera chicca è la fotocamera super grandangolare da 119°, per inquadrare sempre tutto ciò che vedi quando scatti.

E allora fai come il nuovo velocissimo GT NEO 3, corri a metterlo in carrello ora prima che le scorte si esauriscano e l’offerta vada a farsi benedire. Solo per oggi può essere tuo a soli 449€ anziché 599,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.