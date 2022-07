Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition, il mediogamma per Sayan in promo su eBay

Ispirato all’omonima serie manga amata e seguita in tutto il mondo, realme conferma di essere sempre alla ricerca di design audaci e sorprendenti e, con il lancio di realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition, porta sul mercato una nuova entusiasmante collaborazione che ha l’intenzione di sorprendere e appassionare i fan e i consumatori di tutto il mondo. Lo smartphone è brandizzato nella scocca esterna e nel packaging con elementi riconoscibili del famoso anime ed è anche fornito di sfondi personalizzati, una riprogettazione dei classici personaggi di Dragon Ball Z, icone personalizzate e uno spirito combattivo al centro di ogni dispositivo: nessun dettaglio è stato trascurato. Fallo tuo a 499 euro e le spedizioni gratuite.

Design accattivante e innovazione tecnologica

Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition è lo smartphone con la ricarica più veloce del segmento, dotato di SuperDart Charge da 80W e una massiccia batteria da 5000 mAh che consente di ricaricare il device del 50% di carica in 12 minuti. Il processore Snapdragon 870 5G consente al dispositivo di adattarsi a tutti i tipi di utilizzo, lavoro, studio, intrattenimento e, soprattutto, giochi ad alta risoluzione.

realme GT NEO 3T è dotato di un display AMOLED E4 da 6,62 pollici con con tecnologia E4 e una frequenza di aggiornamento a 120Hz e una risoluzione Full HD+. Inoltre, realme GT NEO 3T ha una luminosità di picco di 1300nit e gli utenti possono utilizzare il device anche sotto la luce diretta del sole. Lo smartphone sfoggia una tripla fotocamera con AI di cui una principale da 64 MP, un obiettivo ultra-wide da 119° e un obiettivo macro da 4 cm. Lo smartphone è inoltre dotato di Street Photography Mode, una delle recenti innovazioni realme in termini di fotocamera.

Parte della famiglia realme GT NEO 3 Series, il dispositivo conferma la continua innovazione dell’azienda nel settore del design di tendenza e nella collaborazione creativa, senza dimenticare l’aspetto legato all’innovazione e la tecnologia di ultima generazione a disposizione di tutti consumatori. Grazie a questo approccio i nuovi smartphone realme si presentano non solo come dispositivi premium ma anche capaci di fare tendenza. Quindi, non esitare e vai su eBay ad assicurati, con 499 euro, questo splendido realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.