realme GT NEO 3T, offerta SCONVOLGENTE: 214€ di sconto e auricolari gratis

Super offerta Amazon per il realme GT NEO 3 venduto in bundle con gli auricolari Buds Air 3 a 445 euro. Lo smartphone, e sotto la scocca monta il chipset Dimensity 8100 5G a 5nm con una CPU a otto core e una GPU Mali-G610 a sei core, per prestazioni ultra rapide che consente al dispositivo di adattarsi a tutti i tipi di utilizzo, lavoro, studio, intrattenimento e, soprattutto, giochi ad alta risoluzione. Ma anche di farlo sfrecciare durante qualsiasi tipo di uso.

realme GT NEO 3, design accattivante e innovazione tecnologica al top

realme GT NEO 3 conferma la continua innovazione dell’azienda nel settore del design di tendenza e nella collaborazione creativa, senza dimenticare l’aspetto legato all’innovazione e la tecnologia di ultima generazione a disposizione di tutti consumatori. Grazie a questo approccio i nuovi smartphone realme si presentano non solo come dispositivi premium ma anche capaci di fare tendenza. Dotato di un display AMOLED E4 da 6,62 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120Hz e una risoluzione Full HD+.

Inoltre, realme GT NEO 3T ha una luminosità di picco di 1300nit e gli utenti possono utilizzare il device anche sotto la luce diretta del sole. Lo smartphone sfoggia una tripla fotocamera con AI di cui una principale da 64 MP, un obiettivo ultra-wide da 119° e un obiettivo macro da 4 cm.

Lo smartphone è inoltre dotato di Street Photography Mode, una delle recenti innovazioni realme in termini di fotocamera. Infine è lo smartphone con la ricarica più veloce del segmento, dotato di SuperDart Charge da 80W e una massiccia batteria da 5000 mAh che consente di ricaricare il device del 50% di carica in 12 minuti.

Le Buds Air 3 sono dotati del driver Dynamic Bass Boost da 10 mm e sono in grado di supportare la cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB, oltre a una durata di riproduzione totale pari a 30 ore. Il doppio microfono garantisce un sistema efficace di riduzione del rumore ed è supportato da un algoritmo che cancella le interferenze sonore ambientali. Driver Dynamic Bass Boost LCP da 10 mm.

L’ampia unità audio da 10 mm, con diaframma LCP dall’elevata qualità ed elasticità, il tutto racchiuso all’interno di un dispositivo minuscolo. Quindi, non esitare e vai su Amazon per assicurarti con 445 euro questa splendida combo realme GT NEO 3 con le Buds Air 3 5.2.

