Realme GT7: con il doppio sconto Amazon lo paghi 150€ in meno

Il Realme GT7 è un dispositivo che unisce potenza, autonomia e innovazione a un prezzo irresistibile. Se stai cercando un telefono che non ti lasci mai a corto di batteria e che offra prestazioni di altissimo livello, questo modello potrebbe essere la scelta perfetta. Attualmente in offerta a soli 599,99€, con uno sconto rispetto al prezzo di listino del 13% ed un ulteriore coupon di 50€, rappresenta un’occasione da non perdere.

Un cuore tecnologico senza rivali

Sotto la scocca del Realme GT7 pulsa il potentissimo processore Dimensity 9400e, che supera i 2.250.000 punti su AnTuTu. Questo, insieme alla memoria LPDDR5X e allo storage ultraveloce UFS 4.0, garantisce una fluidità e una reattività senza precedenti, ideali per chi utilizza il telefono in modo intensivo, dal multitasking al gaming. E parlando di giochi, questo dispositivo è in grado di supportare oltre 20 titoli a 120 FPS senza alcun compromesso.

Uno dei punti di forza del Realme GT7 è senza dubbio la sua batteria da 7000 mAh, una delle più capienti sul mercato. Grazie a questa capacità, puoi contare su fino a due giorni di utilizzo moderato o addirittura tre giorni con un uso più limitato. E se dovessi avere bisogno di una ricarica veloce, la tecnologia 120W SuperDart, certificata TÜV Rheinland, ti permette di passare dallo 0 al 100% in soli 42 minuti. Non dovrai mai più preoccuparti di restare senza energia durante la giornata.

Fotocamera da vero top di gamma e display premium

Per gli amanti della fotografia, il Realme GT7 offre un comparto fotografico di altissimo livello. La fotocamera principale AI da 50 MP, dotata di sensore Sony IMX906 e stabilizzazione ottica, assicura scatti nitidi e dettagliati in ogni condizione di luce. A completare il setup ci sono una lente 2X da 50 MP, una grandangolare da 8 MP e una selfie camera da 32 MP. Inoltre, la possibilità di registrare video in 4K a 60 FPS e di effettuare riprese subacquee aggiunge un tocco di versatilità in più.

Il Realme GT7 è dotato di un display Pro-Esports con luminosità di picco di 6000 nit, compatibilità con Dolby Vision e HDR10+. Ideale per lo streaming e il gaming, offre immagini vivide e dettagliate, mentre la risposta tattile ultra-precisa rende ogni interazione fluida e immediata. Il tutto è racchiuso in un design elegante e resistente, con certificazione IP69 contro polvere e acqua ad alta pressione, disponibile nella raffinata colorazione blu.

Nonostante le specifiche da vero top di gamma, il Realme GT7 mantiene dimensioni contenute, risultando comodo da utilizzare in ogni situazione. Inoltre, il supporto multilingue lo rende perfetto per un pubblico internazionale. Approfitta subito di questa offerta: oggi è disponibile su Amazon a soli 599,99€, con uno sconto rispetto al prezzo di listino del 13% ed un ulteriore coupon di 50€!

