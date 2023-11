Realme Narzo 50 mai così ECONOMICO: appena 157€ su Amazon (-13%)

Quest’oggi hai finalmente la possibilità di acquistare il tanto popolare budget phone realme Narzo 50 a un prezzo davvero speciale su Amazon. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 13%, il device del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra ridicola di appena 157€ – se fai in fretta e lo acquisti adesso, il device ti viene recapitato a casa già nella giornata di domani con i servizi Prime di Amazon.

Nonostante il prezzo molto conveniente e l’invidiabile rapporto qualità/prezzo, lo smartphone a marchio realme è assolutamente in grado di soddisfare le tue esigenze quotidiane fatte di telefonate, navigare in rete, chat sui social e molto altro.

Realme Narzo 50 costa davvero pochissimo su Amazon: occasione da non farsi scappare

Realme Narzo 50 monta un buon pannello Full HD+ con refresh super smooth a 120Hz per animazioni fluidissime, ma c’è posto anche per una fotocamera frontale di buona qualità per selfie da condividere al volo sui social. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W, mentre sul retro un modulo fotografico multiplo è pronto a sorprenderti con il sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale).

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello lo smartphone realme e preparati a riceverlo direttamente a casa già domani con la consegna rapida dei servizi Prime di Amazon.

