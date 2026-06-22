Realme P4x e P4 Lite arrivano in Italia: autonomia record e prezzi aggressivi per sfidare la fascia economica

La fascia è una di quelle più affollate, dove spesso contano più la batteria che dura davvero, la resistenza agli urti e il prezzo finale rispetto alle schede tecniche da top di gamma. Il marchio cinese la gioca semplice: meno effetti speciali, più ore lontano dalla presa. E una dotazione pensata per la vita di tutti i giorni, dal gioco leggero allo streaming, fino alle giornate passate fuori casa.

Batterie da 7.500 e 6.600 mAh: realme punta tutto sull’autonomia

Il dato che salta subito all’occhio è la batteria da 7.500 mAh del realme P4x, una capacità decisamente alta per uno smartphone di fascia accessibile. Secondo realme, il telefono è pensato per reggere lunghe sessioni di gaming, video in streaming, navigazione e chat senza costringere l’utente a cercare una presa a metà giornata. La ricarica rapida arriva a 45 W. C’è anche la ricarica inversa da 6 W, utile per dare un po’ di energia a piccoli accessori o a un altro dispositivo in caso di necessità.

Il realme P4 Lite si ferma più in basso, ma resta comunque generoso: 6.600 mAh, con ricarica a 15 W. Anche in questo caso l’azienda parla di oltre 1.600 cicli di ricarica e di una batteria pensata per durare diversi anni. Sul P4x viene citata anche la tecnologia proprietaria Bionic Repair Technology, che, secondo il produttore, aiuterebbe a mantenere efficiente la batteria fino a sei anni. Sono numeri dichiarati da realme e andranno verificati nell’uso quotidiano. Il messaggio, però, è chiaro: questi telefoni sono pensati per chi non vuole stare ogni poche ore a controllare la percentuale residua.

Display 120 Hz, UNISOC T7250 e AI Gaming Partner: cosa cambia ogni giorno

Sotto la scocca, realme P4x e P4 Lite condividono gran parte della scheda tecnica. Entrambi montano il processore UNISOC T7250 e un display LCD da 6,8 pollici con refresh rate a 120 Hz, una caratteristica ormai richiesta anche nella fascia bassa. Non vuol dire avere la resa di un pannello premium, ma lo scorrimento delle schermate, i social e alcuni giochi possono apparire più fluidi rispetto ai classici schermi a 60 Hz. È una differenza che si nota, soprattutto all’inizio.

Sul P4x realme dichiara fino a 24 GB di RAM dinamica, ottenuti unendo 8 GB fisici all’espansione virtuale. Entrambi i modelli hanno poi un sistema di dissipazione in grafite superiore a 10.000 mm², pensato per contenere il calore durante il gioco o l’uso prolungato. Lato software c’è AI Gaming Partner, una suite che gestisce prestazioni, rete, notifiche e risorse mentre si gioca. In sostanza, il telefono prova a limitare interruzioni e rallentamenti. Non diventa una console, naturalmente. Ma sui titoli meno pesanti e nell’uso di tutti i giorni può aiutare.

ArmorShell, IP64 e MIL-STD-810H: la resistenza entra nella fascia economica

realme insiste anche sulla resistenza, un aspetto spesso messo in secondo piano sugli smartphone economici, ma importante per chi usa il telefono senza troppe cautele. I nuovi P4x e P4 Lite arrivano con struttura ArmorShell, certificazione IP64 contro polvere e schizzi d’acqua e standard MIL-STD-810H per la resistenza agli urti. L’azienda sostiene che i dispositivi possano sopportare cadute fino a due metri, anche se, come sempre, molto dipende dal tipo di impatto e dalla superficie.

Tra le funzioni più concrete ci sono Wet Hand Touch 2.0, pensata per migliorare la risposta del touchscreen con le mani umide, e Speaker Dust-Ejection, che aiuta a espellere la polvere dagli altoparlanti. Dettagli piccoli, ma coerenti con l’idea del prodotto: telefoni da zaino, tasca dei jeans, autobus, lavoro e uso non troppo delicato. Sul fronte software, la serie arriva con realme UI basata su Android 16 e strumenti come AI Eraser, AI Clear Face e AI Image Matting per modificare le immagini in modo più semplice. Presente anche AI Outdoor, dedicata alla connettività nelle situazioni più difficili, insieme alla tecnologia HyperSignal, che secondo realme può migliorare la qualità del segnale fino all’85%.

Prezzi Amazon e Prime Day: quanto costano realme P4x e P4 Lite

I nuovi modelli saranno venduti su Amazon nelle versioni con 128 GB e 256 GB di memoria interna. Il realme P4 Lite parte da 159,99 euro nella configurazione 4/128 GB e da 179,99 euro per la variante 4/256 GB. Durante il Prime Day, però, i prezzi promozionali scenderanno rispettivamente a 129,99 euro e 139,99 euro. Una soglia che lo mette faccia a faccia con molti smartphone base dei marchi più noti.

Il realme P4x si piazza un gradino sopra: 209,99 euro per il modello 4/128 GB e 219,99 euro per quello 4/256 GB. Per il Prime Day, entrambe le versioni saranno proposte a partire da 199,99 euro. La linea è evidente: offrire batterie molto capienti, schermo a 120 Hz, resistenza certificata e alcune funzioni AI a un prezzo contenuto. In una fascia dove spesso si guarda prima il cartellino e poi il processore, realme prova a farsi notare con un argomento semplice: il telefono deve durare. E costare poco.