Realme Pad 2K, il tablet del MOMENTO per tutta la famiglia a soli 154€

E’ arrivato il momento di comprare un nuovo tablet per te e per tutta la tua famiglia. Su Amazon, infatti, c’è un’offerta di quelle perfette per l’occasione: con appena 154€ anziché 259,99 euro puoi portarti a casa l’ottimo realme Pad 2K, il dispositivo progettato per le numerose famiglie che condividono l’utilizzo di un tablet, con le spedizioni veloci e gratuite garantite da Prime. Con la RAM da 4 GB e la ROM da 64 GB, la sua cornice e il suo ampio display da 10.4 pollici immersivo 2K WUXGA+, realme Pad trasforma ogni singolo gioco e film in un’esperienza vivida e coinvolgente; inoltre, con la risoluzione a 2.000 x 1.200, tutti i più piccoli dettagli prenderanno letteralmente vita

Realme Pad 2K: potente e economico

Il realme Pad possiede un telaio in metallo uniforme lo rende sottile e leggero come una piuma, garantendo la massima portabilità. Infilalo tranquillamente in una borsa, tienilo in mano per ore senza fatica e rifatti gli occhi con il suo design liscio e minimalista. Con la sua sottilissima cornice e il suo ampio display da 10,4 pollici, realme Pad trasforma ogni singolo gioco e film in un’esperienza vivida e coinvolgente. Perfetto per il lavoro e la visione di contenuti grazie anche al realme UI per Pad, progettato specificamente per l’intrattenimento, con un layout semplificato e un funzionamento fluido che garantiscono un’esperienza unica.

La fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 8 MP di realme Pad è in grado di visualizzare una prospettiva grandangolare fino a 105°. In questo modo nelle tue videochiamate potrai visualizzare più persone e contenuti, con una maggiore nitidezza. Inoltre, la funzione di cancellazione del rumore a doppio microfono elimina automaticamente i rumori di sottofondo, rendendo la tua voce più chiara agli interlocutori durante ogni chiamata. E poi è progettato per tutta la famiglia: la modalità multiutente è stata creata per le numerose famiglie che condividono l’utilizzo di un tablet. È dotata di sistemi separati per bambini e adulti, garantendo sicurezza e privacy.

La batteria da 7100 mAh offre una potenza al di là di ogni aspettativa, sufficiente per 65 giorni in standby o 12 ore consecutive di visualizzazione video. Inoltre, con la funzione di carica rapida a 18 W, il tuo Pad sarà completamente carico in men che non si dica. Infine, grazie al suono surround adattivo e ai quattro altoparlanti Dolby Atmos, otterrai il miglior audio stereo in qualsiasi posizione tu tenga il Pad. Non ci sono scuse: se sei alla ricerca di un tablet potente ed economico per studio svago, questo Mate Pad T 10s fa proprio al caso tuo. Oggi costa solo 154€ con le spese di spedizioni gratuite garantite dal servizio Amazon Prime. Che aspetti?

