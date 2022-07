Nel vasto universo dei tablet, sono davvero in pochi i device che riescono ad aggiungere un po’ di pepe e a dare uno scossone ad un mercato che vede sempre i soliti protagonisti. Ad avere quel mordente in più è certamente il Realme Pad da 10.4″, che oggi puoi acquistare in offerta su eBay ad un prezzo davvero incredibile.

Venduto da monclick-italia (account con 97% di feedback positivo, quindi totalmente affidabile), il Realme Pad nella configurazione 4G LTE, con 64GB di archiviazione interna e sistema operativo Android 11 è disponibile a 169,90 euro. Il risparmio è di oltre 100 euro sul costo di listino, e la spedizione è anche gratuita.

Realme Pad: specifiche da paura

Perché questo tablet a 169,90 euro sarebbe un affare? Beh, a sciogliere ogni dubbio ci pensa l’elenco delle specifiche tecniche. Roba da far impallidire tablet più gettonati di altri brand. Iniziamo con quello che balza subito all’occhio, il display. Si tratta di un pannello 2K WUXGA+ da 10,4 pollici, che rende ogni esperienza vivida e coinvolgente. Che sia un film, una serie televisiva, un video amatoriale oppure un gioco, ogni dettaglio prenderà vita.

Ma a lasciare a bocca aperta c’è tanto altro. Il sistema audio è formato da quattro altoparlanti con supporto alla tecnologia Dolby Atmos, la fotocamera principale è una ultra-grandangolare da 8MP, la batteria è enorme (7100 mAh) e il suo cuore pulsante è il processore MediaTek Helio G80, perfetto anche per le più furenti sessioni di gaming.

E cosa dire del design? Realme Pad ha un look minimale, senza troppi fronzoli. Con le sue cornici ridotte al minimo e i bordi squadrati, sembra ispirato agli ultimi iPad di Apple, ed è un bene per l’esperienza d’uso. Il suo chassis è in metallo rifinito, altro punto a favore da aggiungere ad una lista che – come avrai notato – è abbastanza lunga.

Tutto questo a 169,90 euro, ma solo approfittando dello sconto odierno.

