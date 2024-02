realme Pad è il tablet LOW COST che fa con un TOP: -29% su Amazon

Immagina poter acquistare un tablet Android economico che fa tutto quello che vuoi, è realizzato con materiali dal forte sapore premium e monta un hardware davvero niente male. Tutto ciò è possibile con realme Pad, il popolarissimo tablet del colosso cinese quest’oggi in super sconto su Amazon a un prezzo molto conveniente.

Sfruttando il calo del 29%, infatti, il device del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra ridicola di appena 204€ con tanto di consegna gratuita.

Il popolarissimo tablet Android di fascia economica realme Pad è in caduta libera su Amazon

Nonostante costi molto poco sorprende il telaio unibody in alluminio, proprio come i tablet di fascia premium, un eccellente pannello 2K da 10.4 pollici perfetto per guardare video a dettagli elevatissimi e una mega batteria da 7100 mAh con tecnologia di ricarica rapida. Come se non bastasse, realme Pad si trasforma facilmente anche in un eccellente media center grazie ai quattro speaker con tecnologia Dolby Atmos.

Prendendo al volo lo sconto shock del 29% di Amazon hai finalmente a portata di mano il tablet Android dei tuoi sogni; mettilo subito nel carrello di Amazon e sfrutta i servizi Prime per riceverlo a casa senza costi di spedizione aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.