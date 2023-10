realme Pad, il NUMERO UNO dei tablet economici a 173€ su Amazon

Quando scoprirai che l’ottimo tablet Android economico realme Pad è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre, correrai ad acquistarlo immediatamente per non perdere l’occasione del secolo. Il device del colosso cinese, infatti, può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 173€ con tanto di consegna rapida e gratuita; stiamo parlando di uno sconto immediato del 40%.

Basta un rapido sguardo al tablet del colosso cinese per rendersi conto che realme Pad non è come tutti gli altri: è realizzato con una scocca unibody in alluminio, come i tablet di fascia alta, e monta una scheda tecnica potente ed in grado di soddisfare le tue personali esigenze quotidiane.

Appena 173€ su Amazon per il tablet economico realme Pad: offerta shock

Il tablet realme, infatti, vanta un bellissimo pannello 2K da 10.4 pollici con cui guardare tutti i contenuti multimediali che vuoi ad altissima risoluzione, ma trova anche posto un potente processore octa core in grado di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno. Alimentato da una super batteria da 7100 mAh con ore e ore di autonomia complessiva, il tablet del colosso cinese integra anche un sistema audio con speaker Dolby Atmos per un sound potente e avvolgente.

È praticamente impossibile lasciarsi scappare questa straordinaria offerta di Amazon per il tablet economico di realme, l’unico in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo del tutto simile a quella dei device di fascia alta senza costare un piccolo capitale; mettilo subito nel carrello e preparati a riceverlo direttamente a casa già domani con la consegna rapida e gratuita dei servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.