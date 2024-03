realme Pad ti STUPISCE con il design in ALLUMINIO e il display 2K (-14%)

Tra gli innumerevoli tablet Android di fascia economica in vendita online, realme Pad è senza ombra di dubbio una mosca bianca per quanto riguarda design e hardware. Oggi in vendita su Amazon a un prezzo davvero niente male grazie allo sconto immediato del 14%, il device del colosso cinese è pronto ad assicurarti un’ottima esperienza di utilizzo a 360°.

Con la spesa di appena 265€ hai a disposizione un device realizzato con una scocca in alluminio, proprio come i top di gamma del settore, e con un a bordo un eccellente pannello da 10.4 pollici a risoluzione 2K.

realme Pad con il 14% di sconto

Alimentato da una mega batteria da 7100 mAh con tanto di ricarica rapida e con uno spessore di appena 6.9mm, realme Pad monta un validissimo processore octa-core MediaTek con tanto di supporto alla connettività LTE. Inoltre, tenendo bene a mente il prezzo in sconto, il tablet del colosso cinese integra ben 4 speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos.

Acciuffando lo sconto del 14% di Amazon puoi sfruttare a tuo vantaggio un importante calo di prezzo per il tablet di realme, uno dei pochi in questa fascia ad assicurarti questo genere di prestazioni e design. Se fai in fretta, inoltre, il device ti verrà recapitato direttamente a casa in appena 24 ore e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

