realme Watch 2 è lo smartwatch DA AVERE a tutti i costi: 26€ su eBay

Oggi è il giorno perfetto per acquistare su eBay l’ottimo smartwatch economico realme Watch 2, uno dei wearable più amati dal pubblico. Il motivo è presto detto: il fitness tracker può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 26€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Nonostante il calo di prezzo il wearable del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: monta un buon pannello touch a colori, e sul versante interno è presente anche un sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco e della SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue).

Appena 26€ su eBay per l’ottimo smartwatch economico realme Watch 2

Alimentato da una mega batteria che ti accompagna senza fatica per ben 12 giorni e con il supporto a 90 modalità di allenamento differenti, lo smartwatch è impermeabile all’acqua (certificazione IP68) ed è anche perfettamente compatibile con i dispositivi iOS e Android.

Come hai avuto modo di scoprire l’anima economica del wearable di realme non inficia la qualità generale del prodotto ma, anzi, la rende ancora più appetibile. Metti subito nel carrello di eBay il device del colosso cinese e sfrutta immediatamente la consegna rapida in 24 ore senza spese di spedizione.

